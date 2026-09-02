Wal „Timmy“ beschert Staatsanwaltschaft Arbeit

Wal wurde zwei nach „Rettung“ tot angespült

Im Wesentlichen gehe es um Vorwürfe wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, gegen das deutsche Bundesnaturschutzgesetz sowie wegen unterlassener Hilfeleistung. Am 23. März war der Buckelwal auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand entdeckt worden, später strandete er mehrfach erneut. Ab dem 31. März lag das schwer geschwächte Tier vor der Insel Poel, bis eine private Initiative am 28. April mit ihm Richtung Nordsee startete. Etwa 70 Kilometer von Skagen entfernt wurde es am 2. Mai im Skagerrak ausgesetzt. Knapp zwei Wochen später, am 14. Mai, wurde das Buckelwal-Weibchen tot vor der dänischen Insel Anholt angespült.