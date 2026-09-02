Auf Red Bull Salzburg wartet richtiger Härtetest

Die Salzburger sind mittendrin in der Wiener Woche. Nach der Austria am Sonntag gastiert Mittwoch (20.30, live auf Sky Sport Austria) mit Rapid der zweite Hauptstadtklub in der Red Bull Arena. Während die Austria als erneuter Tabellenletzter aktuell mit sich selbst zu kämpfen hat, grüßen die Hütteldorfer nach vier Spielen makellos von der Tabellenspitze. Bei einer Niederlage hätten die Bullen schon fünf Punkte Rückstand auf Grün-Weiß. Von dem Motto „Verlieren verboten“ wollte Salzburg-Trainer Danny Röhl am Dienstag aber nichts hören: „Ich habe Erfahrung mit Rückständen, deswegen bin ich da nicht so ängstlich.“ Jedenfalls werde es ein richtiger Gradmesser in der Liga. Laut eines Klubsprechers werden für dieses Topduell rund 11.000 Zuseher erwartet. „Ich glaube, dass dieses Spitzenspiel für neutrale Zuschauer ebenfalls extrem attraktiv ist“, betreibt der Deutsche Röhl Werbung für einen Stadionbesuch.