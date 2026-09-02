Frachter nach Kollision nahe Istanbul gesunken

Suche nach Besatzung

Die Küstenwache und Helikopter seien im Einsatz, um nach den Vermissten zu suchen. Nach ersten Erkenntnissen weise das Schiff „Alsu“ keine erkennbaren Schäden auf, erklärte das Gouverneursamt von Istanbul. Die „Alsu“ sei von der nordtürkischen Provinz Kocaeli in den westtürkischen Hafen Aliaga unterwegs gewesen. Das zweite Handelsschiff sei im südtürkischen Iskenderun gestartet und war unterwegs ins Schwarze Meer. Beide Schiffe fuhren nach Angaben des Gouverneurs unter türkischer Flagge.