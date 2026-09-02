Nächster Pleite-Krimi um Traditionsmarke Simplon

Alte Schulden schlagen zu Buche

Ein Großteil der aktuellen Schuldenlast resultiert direkt aus dem vorausgegangenen Verfahren: Von den 33,4 Millionen Euro Gesamtschulden entfallen rund 28,3 Millionen Euro auf Verbindlichkeiten aus dem ersten Sanierungsverfahren, die durch das Scheitern des Plans nun wieder aufleben. Der Löwenanteil davon – rund 26 Millionen Euro – entfällt auf eine einzelne Hauptgläubigerin, während weitere 2,3 Millionen Euro auf sonstige Gläubiger verteilt sind.