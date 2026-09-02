König Haakon brachte Mette-Marit ins Krankenhaus

Nur wenige Tage nach dem Tod seines Vaters König Harald und dem Beginn seiner eigenen Amtszeit plagen König Haakon VIII. von Norwegen auch die Sorgen um seine Ehefrau Mette-Marit. Die 53-Jährige erholt sich noch von ihrer Lungentransplantation im Juni. Am Dienstag verschlechterte sich ihr Zustand offenbar so sehr, dass Haakon nach seinem historischen Königseid auf die Verfassung im Parlament selbst ins Rikshospitalet in Oslo fuhr.