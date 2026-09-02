Aus Händen gerutscht: Mädchen fiel aus 5. Stock

Die gute Nachricht zuerst: „Wie durch ein Wunder hat das Kind den Sturz ohne schwerwiegende Verletzungen überstanden“, hieß es Mittwochvormittag seitens der Polizei. Dienstagabend gegen 18 Uhr hatte die Dreijährige mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in dem Wohnhaus in Graz-Gries auf den Lift gewartet. Dabei hob die 13-Jährige ihre kleine Schwester hoch und ließ sie über das Geländer in die Tiefe schauen.