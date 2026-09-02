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In Grazer Stiegenhaus

Aus Händen gerutscht: Mädchen fiel aus 5. Stock

Steiermark
02.09.2026 10:23
Die 13-Jährige hob ihre kleine Schwester hoch und ließ sie über das Geländer in die Tiefe ...
Die 13-Jährige hob ihre kleine Schwester hoch und ließ sie über das Geländer in die Tiefe schauen. Das passierte das Unglück.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Was für ein Albtraum! Ein Mädchen ließ ihre kleine Schwester nur kurz über das Geländer in der Steiermark schauen. Plötzlich rutschte die Dreijährige der 13-Jährigen aus den Händen und fiel im Stiegenhaus fünf Stockwerke in die Tiefe.

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Die gute Nachricht zuerst: „Wie durch ein Wunder hat das Kind den Sturz ohne schwerwiegende Verletzungen überstanden“, hieß es Mittwochvormittag seitens der Polizei. Dienstagabend gegen 18 Uhr hatte die Dreijährige mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in dem Wohnhaus in Graz-Gries auf den Lift gewartet. Dabei hob die 13-Jährige ihre kleine Schwester hoch und ließ sie über das Geländer in die Tiefe schauen.

Zitat Icon

Das Kind überstand den Sturz wie durch ein Wunder ohne schwerwiegende Verletzungen.

Aus der Polizeimeldung

Kleinkind stürzte auf Steinbeet
Dabei dürfte sich die Dreijährige so weit nach vorn gelehnt haben, dass sie der 13-Jährigen plötzlich aus den Händen glitt und nach unten in ein Steinbeet stürzte. Das Rote Kreuz brachte das Kind, das bei Bewusstsein war, in die Kinderchirurgie des LKH Graz. Es dürfte den Unfall glimpflich überstanden haben.

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