Lionel Richie weiter auf Intensivstation behandelt

Schwächeanfall während Konzerts

Während seines Konzerts in St. Louis am Samstag ging es Richie plötzlich sichtlich schlecht gegangen. Der Sänger bat daraufhin sein Team, ihn einen Stuhl auf die Bühne zu bringen. Anschließend habe sich die Musik-Ikone auf eigenen Wunsch ins Spital begeben, um sich untersuchen zu lassen. Wie „TMZ“ berichtet, sei Richie daraufhin auf die Intensivstation gebracht worden.