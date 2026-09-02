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Sorge um Sänger wächst

Lionel Richie weiter auf Intensivstation behandelt

Society International
02.09.2026 10:44
Die Sorge um Lionel Richie wächst: Der Sänger muss nach einem Schwächeanfall auf der Bühne ...
Die Sorge um Lionel Richie wächst: Der Sänger muss nach einem Schwächeanfall auf der Bühne weiterhin auf der Intensivstation behandelt werden.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jeff Schear)
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Von krone.at

Die Sorge um Lionel Richie wächst: Der Sänger wird nach seinem Zusammenbruch auf der Bühne am Wochenende weiterhin auf einer Intensivstation behandelt. Ärzte untersuchen laut „TMZ“ mögliche herzbedingte Probleme.

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Eigentlich sollte Richie bereits am Dienstag aus einem Krankenhaus in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri entlassen werden. Laut „TMZ“ wird der 77-Jährige jedoch weiter medizinisch betreut.

Ob er, wie angekündigt, noch Mitte der Woche das Spital verlassen kann, oder nicht ist bislang nicht bekannt. Der nächste Auftritt von Richies „Sing a Song All Night Long Tour“ ist jedenfalls für den 26. September in San Francisco geplant. 

Lionel Richie ist derzeit in den USA auf Tour. Nach einem Schwächeanfall auf der Bühne befindet ...
Lionel Richie ist derzeit in den USA auf Tour. Nach einem Schwächeanfall auf der Bühne befindet sich der Sänger derzeit auf der Intensivstation.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jeff Schear)

Schwächeanfall während Konzerts
Während seines Konzerts in St. Louis am Samstag ging es Richie plötzlich sichtlich schlecht gegangen. Der Sänger bat daraufhin sein Team, ihn einen Stuhl auf die Bühne zu bringen. Anschließend habe sich die Musik-Ikone auf eigenen Wunsch ins Spital begeben, um sich untersuchen zu lassen. Wie „TMZ“ berichtet, sei Richie daraufhin auf die Intensivstation gebracht worden.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Sänger mit Hits wie „All Night Long“ oder „Hello“ gesundheitliche Probleme hatte. Erst im Juli war Richie nach einem gesundheitlichen Zwischenfall auf die Bühne zurückgekehrt.

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Lionel Richie hatte in der jüngeren Vergangenheit häufiger mit Schwächeanfällen zu kämpfen.
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Richie bedankte sich bei Fans
Am Eröffnungsabend seiner Tour in St. Paul, Minnesota, hatte der Sänger während seines Songs „Dancing on the Ceiling“ einen Schwächeanfall erlitten und musste seinen Auftritt vorzeitig beenden. Auf ärztlichen Rat legte Richie daraufhin eine Pause ein, weshalb mehrere geplante Konzerte verschoben werden mussten.

Sehen Sie hier Lionel Richies Botschaft an seine Fans:

„Danke für jede Nachricht, jedes freundliche Wort und für all eure Liebe. Mir geht es gut, und ich bin euch allen dankbar“, schrieb Lionel Richie nach seiner Rückkehr auf die Bühne auf Instagram. 

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