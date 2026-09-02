Nach WM-Wirbel sorgt US-Kicker für Transfer-Chaos

Großes Problem für Everton

Doch dann fiel der 25-Jährige aufgrund von Knieproblemen noch durch den obligatorischen Medizincheck. Hektisch versuchte man dennoch eine Lösung zu finden. Für weitere Verhandlungen bekam Everton von der Premier League, laut „The Athletic“ sogar eine Sondergenehmigung. Und man fand schließlich sogar einen Deal zwischen den Vereinen und legte Balogun einen adaptierten Vertrag vor. Dieser taugte dem US-Teamspieler aber nicht, sodass er in letzter Sekunde doch noch alles platzen ließ.