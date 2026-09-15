Woran sich Blutkrebs frühzeitig erkennen lässt

Blutkrebs gehört zu jenen Erkrankungen, die oft schleichend beginnen. Die Symptome sind auch selten spezifisch, sodass ein Erkennen oft schwerfällt: Viele fühlen sich zunächst abgeschlagen oder anfälliger für Erkältungen. Man sollte jedoch Warnzeichen ernst nehmen, denn je eher eine Erkrankung erkannt wird, desto schneller kann eine Behandlung eingeleitet werden.