Legende schimpft: „Überholt wird mit dicken Eiern“

„Der ganze Elektro-Schmarrn in der Formel 1 gehört da einfach nicht hin“, schimpft der 75-jährige Deutsche bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV. „Überholen mit Flügel auf und Flügel zu. So ein Schmarrn. Die sollen eine gescheite Aerodynamik machen, wie in der Formel Indy, wo du den Windschatten fahren kannst. Überholt wird mit dicken Eiern und nicht mit Flügel auf und zu machen.“