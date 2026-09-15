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Kritik an der Formel 1

Legende schimpft: „Überholt wird mit dicken Eiern“

Formel 1
15.09.2026 10:04
Hans-Joachim Stuck findet klare Worte.
Hans-Joachim Stuck findet klare Worte.(Bild: ServusTV / Kirsten Frank / Grönländer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Deutliche Worte von Hans-Joachim Stuck: Die Motorsport-Legende kritisiert die heutige Formel 1!

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„Der ganze Elektro-Schmarrn in der Formel 1 gehört da einfach nicht hin“, schimpft der 75-jährige Deutsche bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV. „Überholen mit Flügel auf und Flügel zu. So ein Schmarrn. Die sollen eine gescheite Aerodynamik machen, wie in der Formel Indy, wo du den Windschatten fahren kannst. Überholt wird mit dicken Eiern und nicht mit Flügel auf und zu machen.“

Am vergangenen Wochenende ging in der Formel 1 die „Madring“-Premiere in der spanischen Hauptstadt über die Bühne. Während etwa Mercedes-Pilot George Russell („Du kannst hier nicht überholen!“) nicht begeistert war, sieht es Stuck positiver: „Es ist toll, wenn überhaupt noch Strecken gebaut werden. Das ist wichtig. Es sind ein bisschen viele Stadtkurse, aber mit der Steilkurve war wieder etwas Neues dabei.“

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„Er ist für mich ein Jahrhunderttalent“
Lobeshymnen gibt es für Kimi Antonelli. „Er ist für mich genauso ein Jahrhunderttalent, wie es ein Max Verstappen war. Oder wie es früher ein Ayrton Senna oder vielleicht ein Nelson Piquet war“, so Stuck. 

Komfortable 81 Punkte liegt Antonelli in der Weltmeisterschaft bereits vor Russell. Ferrari-Star Lewis Hamilton hat als WM-Dritter schon einen Rückstand von 101 Zählern auf seinen Nachfolger bei den Silberpfeilen.

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