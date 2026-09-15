Erleben Sie Emil und die Detektive im Kino

Am 25. September laden die heimischen Cineplexx Kinos wieder zum Family Fun Friday ein und mit krone.tv haben Sie die Chance dabei zu sein! Dieses Mal zeigen die Cineplexx Kinos die Neuauflage von Emil und die Detektive.
Emil soll die Sommerferien bei seiner Oma in Berlin verbringen. Doch schon im Zug dorthin wird er von dem skrupellosen Betrüger Max Grundeis ausgeraubt – und ein wildes Abenteuer beginnt! Gemeinsam mit einer Bande cleverer Kinder nimmt Emil die Verfolgung auf und stürzt sich in eine rasante Detektivjagd quer durch Berlin – voller Witz, Mut und echter Freundschaft.
krone.tv lädt Sie ins Kino ein
krone.tv lädt Sie und zwei weitere Begleitpersonen am Family Fun Friday nun ein, das spannende Abenteuer am 14. August um 16:00 Uhr in den folgenden Kinos in Österreich zu erleben:
Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 22.09., 09:00 Uhr. Wir wünschen Ihnen viel Glück.