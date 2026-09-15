Deutscher Urlauber stürzt bei Bergtour in den Tod

Der 27-Jährige aus Frankfurt am Main hatte in der Nacht auf Montag auf der Starkenburger Hütte verbracht. Gegen 6.30 Uhr setzte er seine Wanderung am markierten Höhenweg in Richtung Franz-Senn-Hütte fort, so die Polizei. Kurz vor Mittag, um 11.45 Uhr, kam es östlich der Wildkopfscharte (2599 Meter) zu dem folgenschweren Unfall.