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Schock für Zeugen

Deutscher Urlauber stürzt bei Bergtour in den Tod

Tirol
15.09.2026 09:07
Der Deutsche hatte in der Starkenburger Hütte (re.) übernachtet. Nachdem er seine Tour von dort ...
Der Deutsche hatte in der Starkenburger Hütte (re.) übernachtet. Nachdem er seine Tour von dort aus fortgesetzt hatte, kam es zum Unglück.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer, Claudia Thurner)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Tragisches Bergunglück in den Stubaier Alpen in Tirol: Ein 27-jähriger Deutscher stürzte vor den Augen anderer Alpinisten über ein steiles, felsdurchsetztes Gelände ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der Urlauber hatte aus unbekannter Ursache plötzlich den Halt verloren.

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Der 27-Jährige aus Frankfurt am Main hatte in der Nacht auf Montag auf der Starkenburger Hütte verbracht. Gegen 6.30 Uhr setzte er seine Wanderung am markierten Höhenweg in Richtung Franz-Senn-Hütte fort, so die Polizei. Kurz vor Mittag, um 11.45 Uhr, kam es östlich der Wildkopfscharte (2599 Meter) zu dem folgenschweren Unfall.

Zitat Icon

Der 27-Jährige stürzte über den Weg hinweg und über sehr steiles, felsdurchsetztes Wiesengelände in die Tiefe.

Die Alpinpolizei

Zeugen: „Plötzlich Halt verloren“
Laut Angaben von Zeugen habe der 27-Jährige aus bislang unbekannter Ursache oberhalb des Steiges plötzlich den Halt verloren. „In weiterer Folge stürzte er über den Weg hinweg und über sehr steiles, felsdurchsetztes Wiesengelände in die Tiefe“, heißt es vonseiten der Ermittler.

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Für den Bergsteiger kam leider jede Hilfe zu spät. Er hatte sich beim Absturz tödliche Verletzungen zugezogen. Die Leiche des Deutsches wurde folglich mit dem Hubschrauber geborgen und ins Tal geflogen.

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