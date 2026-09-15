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Entschied das Derby

Aufregung in England: VAR-Fehler hat nun Folgen

Premier League
15.09.2026 09:28
Enzo Fernandez (re.) war aktiv zum Ball gegangen und hatte damit seinen Gegenspieler irritiert. ...
Enzo Fernandez (re.) war aktiv zum Ball gegangen und hatte damit seinen Gegenspieler irritiert. Dennoch zählte der Treffer von Erling Haaland.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Nach dem groben Schnitzer des VAR im Derby zwischen Manchester United und Manchester City (0:1) ist die Aufregung in England groß. Und der Fehler hat nun auch Folgen …

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Wie englische Medien berichten, sind Matt Donohue und sein Assistent Blake Antrobus am kommenden Premier-League-Wochenende zum Zuschauen verdammt. Nach ihrem Fehler, der das brisante Manchester-Derby am Sonntag entschieden hatte, wird das Duo nicht zum Einsatz kommen.

Ihre Zukunft ist ungewiss: Nach der Länderspielpause wird entschieden, ob und wann die beiden wieder ran dürfen.

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Tor hätte nicht zählen dürfen
Zuvor hatte bereits die Schiedsrichterorganisation „Pro Ref“ bestätigt, dass das Tor von Erling Haaland in der 60. Minute (unten im Video) nicht hätte zählen dürfen.

Denn man hatte den Einfluss von Enzo Fernandez auf die Szene außer Acht gelassen. Dieser hatte den Ball zwar nicht berührt, dennoch irritierte er seinen Gegenspieler Lisandro Martinez – somit hätte das Schiedsrichter-Team eigentlich auf Abseits entscheiden müssen.

„Das ist einfach unfassbar“
In England herrscht nach der Fehlentscheidung jedenfalls kollektives Kopfschütteln. England-Legende Wayne platzte bei der „BBC“ der Kragen: „Ich habe den VAR so satt, es ist einfach schrecklich. Es nimmt dem Spiel jegliche Emotion, die Energie, von der dieser Sport lebt. Dass man diese Szene nicht sieht und nicht erkennt, dass Enzo Fernandez im Abseits steht. Jeder, der auf irgendeinem Niveau Fußball gespielt hat, versteht das und weiß, dass er im Abseits steht. Dass man das so falsch beurteilt, ist einfach unfassbar!“

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