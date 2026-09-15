Aufregung in England: VAR-Fehler hat nun Folgen

„Das ist einfach unfassbar“

In England herrscht nach der Fehlentscheidung jedenfalls kollektives Kopfschütteln. England-Legende Wayne platzte bei der „BBC“ der Kragen: „Ich habe den VAR so satt, es ist einfach schrecklich. Es nimmt dem Spiel jegliche Emotion, die Energie, von der dieser Sport lebt. Dass man diese Szene nicht sieht und nicht erkennt, dass Enzo Fernandez im Abseits steht. Jeder, der auf irgendeinem Niveau Fußball gespielt hat, versteht das und weiß, dass er im Abseits steht. Dass man das so falsch beurteilt, ist einfach unfassbar!“