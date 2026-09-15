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Starker Mahomes führt Chiefs bei Comeback zum Sieg

US-Sport
15.09.2026 08:33
Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes
Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes(Bild: AFP/JAMIE SQUIRE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

NFL-Superstar Patrick Mahomes hat sich neun Monate nach seinem Kreuzbandriss eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Quarterback drehte beim 31:10 der Kansas City Chiefs in ihrem ersten Saisonspiel der National Football League gegen die Denver Broncos groß auf. Der 30-Jährige warf 184 Yards und zwei Touchdown-Pässe und lief sogar einmal selbst in die Endzone. „Es ist ein großartiger Sieg, aber es ist eben erst Woche eins“, sagte Mahomes.

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Mitte Dezember hatte sich der dreimalige Super-Bowl-Sieger schwer am Knie verletzt und musste operiert werden. Die Chiefs verpassten erstmals nach zehn Jahren wieder die NFL-Play-offs. „Wenn ich vor irgendetwas nervös war, dann davor, einen Treffer abzubekommen, aber ich wollte einfach nur spielen. Ich habe so viel Reha-Arbeit und Mühe investiert, um an diesen Punkt zu gelangen. Genau dafür macht man das alles“, erklärte Mahomes, dessen Rückkehr von den Chiefs-Fans gefeiert wurde.

Vertrag verlängert
Mahomes hatte im Sommer hart für sein Comeback gearbeitet, verbrachte die Zeit im Trainingszentrum des Klubs. Im Juni hatte er auch seinen Vertrag vorzeitig um weitere zwei Jahre verlängert. Nach Angaben von US-Medien hat der bis 2033 gültige Kontrakt ein Volumen von 504,75 Millionen US-Dollar (ca. 438 Millionen Euro) und könnte sich durch Bonuszahlungen auf bis zu 520 Millionen US-Dollar erhöhen. Mahomes wurde in seiner Karriere zweimal zum wertvollsten Spieler der NFL gewählt.

Auch Travis Kelce hatte im Spiel der Chiefs einen starken Auftritt. Mit einem 59-Yards-Fang ebnete er den Weg zu einem Field Goal und ließ seine Frau Taylor Swift in der Loge zusammen mit Hollywood-Star Tom Cruise jubeln. Kelce und der Popstar hatten im Sommer geheiratet.

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