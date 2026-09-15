Starker Mahomes führt Chiefs bei Comeback zum Sieg

Mitte Dezember hatte sich der dreimalige Super-Bowl-Sieger schwer am Knie verletzt und musste operiert werden. Die Chiefs verpassten erstmals nach zehn Jahren wieder die NFL-Play-offs. „Wenn ich vor irgendetwas nervös war, dann davor, einen Treffer abzubekommen, aber ich wollte einfach nur spielen. Ich habe so viel Reha-Arbeit und Mühe investiert, um an diesen Punkt zu gelangen. Genau dafür macht man das alles“, erklärte Mahomes, dessen Rückkehr von den Chiefs-Fans gefeiert wurde.