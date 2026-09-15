Bestätigt: USA haben Waffen im Weltall stationiert

Satelliten als mögliche Ziele

Auf Satelliten oder Raumschiffen stationierte konventionelle Waffen sind von vornherein nicht erfasst. Zudem gewinnt das Hacken und Stören von Satelliten zunehmend an Bedeutung. Sowohl Russland als auch die USA, China und Indien loten ihre Möglichkeiten dazu aus, wie sie außerhalb des Vertrags agieren können, unter anderem durch Angriffe auf die für die militärische Kommunikation, Überwachung und Navigation wichtigen Satelliten der Rivalen.