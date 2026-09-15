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Mega-Dekolleté, aber:

Fans zerreißen Woodleys „Küchenhandschuh“-Look

Star-Style
15.09.2026 09:41
Shailene Woodley sorgte nach den Emmy Awards mit ihrem Look für hitzige Diskussionen.
Shailene Woodley sorgte nach den Emmy Awards mit ihrem Look für hitzige Diskussionen.(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten, aber bei Shailene Woodleys Emmy-Awards-Look sind sich die Fans einig: Dieses Outfit geht gar nicht! Dabei sollte dieser Abend für die Schauspielerin eigentlich ein strahlendes Comeback markieren ...

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Nach neun Jahren Pause war Woodley am Montagabend zum ersten Mal wieder bei den Emmy Awards dabei. Doch allzu strahlend fiel das Preisgala-Comeback der 34-Jährigen nicht aus. Jedenfalls dann, wenn es nach den Fans geht.

Woodley im wilden Stilmix
Denn nach der Show in Los Angeles gab es im Netz nur ein Thema: das Outfit der Schauspielerin! Aber während Stars wie Zendaya oder Selena Gomez für ihre Looks gefeiert wurden, sorgte Woodleys Style bei den Fans vor allem für Kopfschütteln.

Shailene Woodley kam in einem Look von Balenciaga. Aber die Fans konnten mit dem wild gemixten ...
Shailene Woodley kam in einem Look von Balenciaga. Aber die Fans konnten mit dem wild gemixten Style nicht viel anfangen.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Die Schauspielerin wurde für ihren Look im Netz zerrissen.
Die Schauspielerin wurde für ihren Look im Netz zerrissen.(Bild: EPA/JILL CONNELLY)

Dabei war der Balenciaga-Look aus der Feder von Pierpaolo Piccoli durchaus ein Hingucker. Das hellblaue Neckholder-Top reichte nahezu bis zum Bauchnabel der Hollywood-Beauty, die weit geschnittene, goldene Glitzerhose sorgten für eine Extraportion Glamour.

Die burgunderroten Lederhandschuhe, die bis zu den Ellbogen reichten, erinnerten an die Looks der Hollywoodstars der 50er und 60er. Und eine farbenfrohe Edelsteinkette von Howl Jewelry diente als funkelndes Highlight.

„Wenn du in Omas Schrank gespielt hast ...“
Aber das Fazit der Fans ist eindeutig: Dieser Look war eindeutig zu viel des Guten! Das Kuddelmuddel an Stilen, Farben und Materialien sorgte im Netz für jede Menge fiese Kommentare.

(Bild: EPA/CHRIS TORRES)

„Was zum Teufel soll das mit den Küchenhandschuhen?“, fragte ein Fan im Netz entsetzt. Ein anderer lachte: „Wenn du in Omas Kleiderschrank gespielt hast ...“ 

Noch einer schrieb fast ein bisschen traurig: „Sie ist so schön, aber dieses Outfit ist so schrecklich“, während noch einer rätselte: „Hat sie sich im Finstern angezogen?“ Und ein Fan seufzte: „Sie sieht aus, als hätte ein Dreijähriger ihr Outfit ausgesucht.“

Ein weiterer stellte unterdessen fest: „Sie ist schön, aber sie muss ihren Stylisten feuern.“

Woodley durfte sich über Emmy freuen
Die heftigen Diskussionen um Woodleys Outfit überdeckten fast ein anderes, schönes Detail: Die 34-Jährige kam nämlich als frisch ausgezeichnete Emmy-Gewinnerin zur Show am Montagabend.

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Woodley durfte sich bei den Creative Arts Emmy Awards, die bereits vor einer Woche verliehen wurden, über den Preis für die beste Gastdarstellerin in einer Dramaserie freuen – für ihre Rolle als Graceland-Reiseleiterin in der Hulu-Serie „Paradise“.

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