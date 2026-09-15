Fans zerreißen Woodleys „Küchenhandschuh“-Look

Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten, aber bei Shailene Woodleys Emmy-Awards-Look sind sich die Fans einig: Dieses Outfit geht gar nicht! Dabei sollte dieser Abend für die Schauspielerin eigentlich ein strahlendes Comeback markieren ...
Nach neun Jahren Pause war Woodley am Montagabend zum ersten Mal wieder bei den Emmy Awards dabei. Doch allzu strahlend fiel das Preisgala-Comeback der 34-Jährigen nicht aus. Jedenfalls dann, wenn es nach den Fans geht.
Woodley im wilden Stilmix
Denn nach der Show in Los Angeles gab es im Netz nur ein Thema: das Outfit der Schauspielerin! Aber während Stars wie Zendaya oder Selena Gomez für ihre Looks gefeiert wurden, sorgte Woodleys Style bei den Fans vor allem für Kopfschütteln.
Dabei war der Balenciaga-Look aus der Feder von Pierpaolo Piccoli durchaus ein Hingucker. Das hellblaue Neckholder-Top reichte nahezu bis zum Bauchnabel der Hollywood-Beauty, die weit geschnittene, goldene Glitzerhose sorgten für eine Extraportion Glamour.
Die burgunderroten Lederhandschuhe, die bis zu den Ellbogen reichten, erinnerten an die Looks der Hollywoodstars der 50er und 60er. Und eine farbenfrohe Edelsteinkette von Howl Jewelry diente als funkelndes Highlight.
„Wenn du in Omas Schrank gespielt hast ...“
Aber das Fazit der Fans ist eindeutig: Dieser Look war eindeutig zu viel des Guten! Das Kuddelmuddel an Stilen, Farben und Materialien sorgte im Netz für jede Menge fiese Kommentare.
„Was zum Teufel soll das mit den Küchenhandschuhen?“, fragte ein Fan im Netz entsetzt. Ein anderer lachte: „Wenn du in Omas Kleiderschrank gespielt hast ...“
Noch einer schrieb fast ein bisschen traurig: „Sie ist so schön, aber dieses Outfit ist so schrecklich“, während noch einer rätselte: „Hat sie sich im Finstern angezogen?“ Und ein Fan seufzte: „Sie sieht aus, als hätte ein Dreijähriger ihr Outfit ausgesucht.“
Ein weiterer stellte unterdessen fest: „Sie ist schön, aber sie muss ihren Stylisten feuern.“
Woodley durfte sich über Emmy freuen
Die heftigen Diskussionen um Woodleys Outfit überdeckten fast ein anderes, schönes Detail: Die 34-Jährige kam nämlich als frisch ausgezeichnete Emmy-Gewinnerin zur Show am Montagabend.
Woodley durfte sich bei den Creative Arts Emmy Awards, die bereits vor einer Woche verliehen wurden, über den Preis für die beste Gastdarstellerin in einer Dramaserie freuen – für ihre Rolle als Graceland-Reiseleiterin in der Hulu-Serie „Paradise“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.