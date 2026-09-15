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Italiener in der Krise

Bagnaia verzweifelt: „Ich fühle mich gedemütigt“

MotoGP
15.09.2026 09:27
Für Pecco Bagnaia läuft aktuell nur wenig nach Plan.
Für Pecco Bagnaia läuft aktuell nur wenig nach Plan.(Bild: EPA/DANILO DI GIOVANNI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wieder keine Punkte für Francesco Bagnaia. Nach seinem Ausfall am Misano World Circuit Marco Simoncelli hat sich der Ducati-Pilot nun offen zu seiner sportlichen Talfahrt geäußert. „Ich fühle mich wirklich frustriert, aber angesichts dessen, was gerade passiert, auch gedemütigt“, so der verzweifelte Italiener.

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Mit 143 Punkten liegt Bagnaia in der Fahrer-Wertung aktuell nur auf Rang neun, 131 Zähler hinter Teamkollege und WM-Leader Marc Marquez. Nachdem er im Sprint von Misano auf dem 13. Rang und damit außerhalb der Punkte gelandet war, schied Pecco im Grand Prix am Sonntag in Runde sechs aus.

Bagnaia verzweifelt an seiner Ducati:

Team und Fahrer ratlos
„Im Qualifying montierten wir einen neuen weichen Hinterreifen. Damit hatte ich genauso viel Grip wie mit dem gebrauchten weichen Reifen. Das war wirklich seltsam. Ehrlich gesagt ist es auch schwierig zu verstehen, warum das so ist“, machte der zweifache Weltmeister anschließend kein Geheimnis aus seiner Verzweiflung. „Es ist extrem leicht zu erkennen, wie groß der Unterschied zwischen dem Verhalten meines Motorrads und dem aller anderen Ducatis ist. Der Unterschied ist gewaltig, aber es ist schwierig zu verstehen, warum. Auch das Team hat keine Antworten. Ich fühle mich wirklich frustriert, aber angesichts dessen, was gerade passiert, auch gedemütigt.“

Sonderlich viel Hoffnung, die Problem bald in den Griff zu bekommen, hat Bagnaia nicht gerade: „Im Moment haben wir keinen Plan. Wir versuchen nur, die Probleme zu verstehen.“ Bislang ohne Erfolg ...

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