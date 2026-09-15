Bagnaia verzweifelt: „Ich fühle mich gedemütigt“

Wieder keine Punkte für Francesco Bagnaia. Nach seinem Ausfall am Misano World Circuit Marco Simoncelli hat sich der Ducati-Pilot nun offen zu seiner sportlichen Talfahrt geäußert. „Ich fühle mich wirklich frustriert, aber angesichts dessen, was gerade passiert, auch gedemütigt“, so der verzweifelte Italiener.
Mit 143 Punkten liegt Bagnaia in der Fahrer-Wertung aktuell nur auf Rang neun, 131 Zähler hinter Teamkollege und WM-Leader Marc Marquez. Nachdem er im Sprint von Misano auf dem 13. Rang und damit außerhalb der Punkte gelandet war, schied Pecco im Grand Prix am Sonntag in Runde sechs aus.
Bagnaia verzweifelt an seiner Ducati:
Team und Fahrer ratlos
„Im Qualifying montierten wir einen neuen weichen Hinterreifen. Damit hatte ich genauso viel Grip wie mit dem gebrauchten weichen Reifen. Das war wirklich seltsam. Ehrlich gesagt ist es auch schwierig zu verstehen, warum das so ist“, machte der zweifache Weltmeister anschließend kein Geheimnis aus seiner Verzweiflung. „Es ist extrem leicht zu erkennen, wie groß der Unterschied zwischen dem Verhalten meines Motorrads und dem aller anderen Ducatis ist. Der Unterschied ist gewaltig, aber es ist schwierig zu verstehen, warum. Auch das Team hat keine Antworten. Ich fühle mich wirklich frustriert, aber angesichts dessen, was gerade passiert, auch gedemütigt.“
Sonderlich viel Hoffnung, die Problem bald in den Griff zu bekommen, hat Bagnaia nicht gerade: „Im Moment haben wir keinen Plan. Wir versuchen nur, die Probleme zu verstehen.“ Bislang ohne Erfolg ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.