Bagnaia verzweifelt: „Ich fühle mich gedemütigt“

Team und Fahrer ratlos

„Im Qualifying montierten wir einen neuen weichen Hinterreifen. Damit hatte ich genauso viel Grip wie mit dem gebrauchten weichen Reifen. Das war wirklich seltsam. Ehrlich gesagt ist es auch schwierig zu verstehen, warum das so ist“, machte der zweifache Weltmeister anschließend kein Geheimnis aus seiner Verzweiflung. „Es ist extrem leicht zu erkennen, wie groß der Unterschied zwischen dem Verhalten meines Motorrads und dem aller anderen Ducatis ist. Der Unterschied ist gewaltig, aber es ist schwierig zu verstehen, warum. Auch das Team hat keine Antworten. Ich fühle mich wirklich frustriert, aber angesichts dessen, was gerade passiert, auch gedemütigt.“