Die Regenbogenhaut ist entzündet – was hilft?

Priv.-Doz. Dr. Anna Reisinger, Oberärztin am Kepler Universitätsklinikum Linz (OÖ) und Wahlärztin: Eine Regenbogenhautentzündung (medizinisch: Iritis oder anteriore Uveitis) ist eine Entzündung der Iris, also des farbigen Teils des Auges. Typische Beschwerden sind ein gerötetes und schmerzhaftes Auge, Lichtempfindlichkeit sowie verschwommenes Sehen. Die Probleme treten meist plötzlich auf und betreffen oft nur ein Auge. Häufig sind Menschen im jungen Erwachsenenalter betroffen.