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Die Regenbogenhaut ist entzündet – was hilft?

Gesund - Leser fragen
12.09.2026 10:00
Dr. Anna Reisinger erklärt, wie es überhaupt zu einer Regenbogenhautentzündung kommt.
Dr. Anna Reisinger erklärt, wie es überhaupt zu einer Regenbogenhautentzündung kommt.(Bild: Krone-Collage/NanSan - stock.adobe.com, Dr. Anna Reisinger)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Sebastian W. (34): „Wie entsteht eine Entzündung der Regenbogenhaut? Wie wird man diese wieder los? Und was sind die gängigen Symptome?“

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Priv.-Doz. Dr. Anna Reisinger, Oberärztin am Kepler Universitätsklinikum Linz (OÖ) und Wahlärztin: Eine Regenbogenhautentzündung (medizinisch: Iritis oder anteriore Uveitis) ist eine Entzündung der Iris, also des farbigen Teils des Auges. Typische Beschwerden sind ein gerötetes und schmerzhaftes Auge, Lichtempfindlichkeit sowie verschwommenes Sehen. Die Probleme treten meist plötzlich auf und betreffen oft nur ein Auge. Häufig sind Menschen im jungen Erwachsenenalter betroffen.

Die Ursachen sind vielfältig und häufig bleibt die genaue Ursache sogar unbekannt. In anderen Fällen steht die Entzündung mit rheumatischen oder Autoimmunerkrankungen in Zusammenhang, etwa Morbus Bechterew, Schuppenflechte oder chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Seltener können Infektionen durch Viren, Bakterien oder andere Krankheitserreger eine Rolle spielen.

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Zur Behandlung werden vor allem entzündungshemmende, kortisonhaltige Augentropfen eingesetzt. Zusätzlich erhalten Betroffene oft pupillenerweiternde Tropfen, die Schmerzen lindern und Komplikationen vorbeugen. Liegt eine rheumatologische oder autoimmune Grunderkrankung oder Infektion vor, muss diese zusätzlich gezielt behandelt werden.

Besonders wichtig ist: Eine Regenbogenhautentzündung heilt nicht immer von selbst aus. Unbehandelt kann sie zu Komplikationen wie Verklebungen der Iris, erhöhtem Augeninnendruck oder bleibenden Sehschäden führen. Daher sollte bei den genannten Beschwerden möglichst rasch eine augenärztliche Untersuchung erfolgen.

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