Felix Gall und Gregor Mühlberger haben neues Team

Für seine bisherige Equipe hatte Gall 2023 bei der Tour de France mit dem Gewinn der Königsetappe und Gesamtrang acht den Durchbruch geschafft. 2025 steigerte sich der Kletterspezialist bei der Tour auf Platz fünf, außerdem legte er bei der Vuelta einen achten Platz nach. Heuer stieß er mit Platz zwei im Mai beim Giro d‘Italia, geschlagen nur von Jonas Vingegaard, und in den vergangenen drei Wochen in Spanien in neue Sphären vor. Außerdem gewann er vor der Vuelta nach einem Etappensieg die Burgos-Rundfahrt.