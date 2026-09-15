Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt ist‘s fix

Felix Gall und Gregor Mühlberger haben neues Team

Sport-Mix
15.09.2026 08:59
Felix Gall und Gregor Mühlberger
Felix Gall und Gregor Mühlberger(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was die „Krone“ bereits berichtet hatte, ist nun ganz offiziell! Felix Gall und Gregor Mühlberger haben neues Rad-Team, die beiden Österreicher unterschreiben bei Lidl-Trek.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der seit Monaten kolportierte Wechsel von Felix Gall und Gregor Mühlberger aus dem Decathlon-Team zu Lidl-Trek ist offiziell. Der deutsche Rennstall gab die Verpflichtung des österreichischen Radstars und seines Edelhelfers ab kommender Saison am Dienstagvormittag bekannt. Der 28-jährige Gall, der zuletzt Dritter bei der Vuelta a Espana war, erhielt einen bis 2029 gültigen Dreijahresvertrag, sein vier Jahre älterer Landsmann wurde für zwei Jahre unter Vertrag genommen.

Für seine bisherige Equipe hatte Gall 2023 bei der Tour de France mit dem Gewinn der Königsetappe und Gesamtrang acht den Durchbruch geschafft. 2025 steigerte sich der Kletterspezialist bei der Tour auf Platz fünf, außerdem legte er bei der Vuelta einen achten Platz nach. Heuer stieß er mit Platz zwei im Mai beim Giro d‘Italia, geschlagen nur von Jonas Vingegaard, und in den vergangenen drei Wochen in Spanien in neue Sphären vor. Außerdem gewann er vor der Vuelta nach einem Etappensieg die Burgos-Rundfahrt.

Lesen Sie auch:
Das Vuelta-Podium: Roglic, Mas und Gall (v.l.). 
Sport Tv Logo
Gall fix zu Lidl-Trek
„Als Belohnung habe ich mir ein Steak gegönnt“
15.09.2026

Bei der Tour war Gall heuer nicht am Start, Decathlon setzte da auf Jungstar Paul Seixas. Der Fokus auf das Supertalent dürfte ihm den Abschied von den Franzosen nach fünf Jahren erleichtert haben. Der vom gleichen Manager wie Gall vertretene Mühlberger gewann im Juli nach seiner kurzfristigen Nichtberücksichtigung für die Tour im Nationalteamtrikot die Österreich-Rundfahrt und präsentierte sich bei der Vuelta als stärkster Gall-Helfer, ehe er mit Sturzverletzungen ausschied. 

Neues Team mit großem Budget und tiefem Kader
Ihr neuer Rennstall wird seit drei Jahren vom deutschen Lebensmittelkonzern Lidl finanziert und verfügt über eines der größten Budgets in der World Tour. Dementsprechend hochkarätig ist der Kader. Der mit einem hoch dotierten Vertrag ausgestattete Gall soll künftig mit Juan Ayuso und Mattias Skjelmose die Rundfahrer-Fraktion anführen. Es ist davon auszugehen, dass Gall 2027 wieder die Tour de France bestreiten wird. Ob Lidl-Trek auf Gall als alleinigen Kapitän oder wie heuer auf eine Doppelspitze setzt, bleibt abzuwarten.

Mit Ex-Tour-Etappensieger Patrick Konrad gehörte bereits bisher ein Österreicher dem Lidl-Aufgebot um Ex-Weltmeister Mads Pedersen an. Auch in der Führungsriege setzt der Rennstall mit Thomas Rohregger im Management und Bernhard Eisel als einem der Sportlichen Leiter auf rot-weiß-rotes Know-how. Geleitet wird der Rennstall nach dem Abgang des langjährigen Chefs Luca Guercilena fortan von Andy Schleck und Ex-Visma-Mastermind Grischa Niermann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
15.09.2026 08:59
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Gregor Mühlberger
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
122.222 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
109.087 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
97.006 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1749 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1028 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Wirtschaft
Konsumenten sparen ernüchternd wenig ein
875 mal kommentiert
Die Konsumenten sparen laut einer neuen Berechnung durch die Steuersenkung deutlich weniger als ...
Mehr Sport-Mix
Jetzt ist‘s fix
Felix Gall und Gregor Mühlberger haben neues Team
Sport Tv Logo
Gall fix zu Lidl-Trek
„Als Belohnung habe ich mir ein Steak gegönnt“
Sport Tv Logo
BC Vienna in Bulgarien
„Würden auch zu Fuß hingehen, wenn es nötig ist“
Nun gab es Doppel-Gold
„Alleine Zähneputzen war für mich ein Meilenstein“
Ein kleiner Makel
„Team Vorarlberg“ mit beeindruckender Bilanz

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf