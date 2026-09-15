Fußball trifft Tennis: ÖFB-Umbruch und Davis-Cup

Am Wochenende geht es für das Davis-Cup-Team um den Einzug unter die Top-8-Nationen, um beim Finale in Bologna dabei zu sein. In „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ dreht sich mit Teamkapitän Jürgen Melzer vieles um die gelbe Filzkugel. Außerdem nimmt die tennisbegeisterte Fußball-Legende Herbert Prohaska Platz. Aufgrund der ÖFB-Kaderbekanntgabe am Montag wird auch über den bevorstehenden Umbruch im Team diskutiert.