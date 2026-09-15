Verdächtiger in Häfen-Mord hat Ehepaar am Gewissen

„Entsetzt und erschüttert“

„Entsetzt und erschüttert“ reagiert die für den Strafvollzug zuständige Volksanwältin Gaby Schwarz auf den Mordfall in Garsten. Die vom Justizministerium eingeleitete Untersuchung ist abzuwarten. Gleichzeitig weist die Volksanwältin auf die mangelhafte Versorgungslage der Anstalt hin: „Unsere Bundeskommission hat nach ihrem letzten Besuch im forensisch-therapeutischen Zentrum Garsten festgestellt, dass die medizinische Situation defizitär ist. Freitag bis Sonntag und in der Nacht ist kein psychiatrisches Fachpersonal vor Ort. Lediglich zwei Mal pro Woche ist ein Allgemeinmediziner anwesend.“