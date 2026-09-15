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Getötet, Feuer gelegt

Verdächtiger in Häfen-Mord hat Ehepaar am Gewissen

Oberösterreich
15.09.2026 09:10
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Es ist bereits sein drittes Opfer: Ein Tunesier (63), der im Verdacht steht, am Montag in der Justizanstalt Garsten einen Österreicher (40) ermordet zu haben, hatte 2017 in Linz-Urfahr ein hochbetagtes Ehepaar ermordet.

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Der Tunesier steht im Verdacht, den 40‑Jährigen vorsätzlich getötet zu haben. Ein Streit zwischen den beiden war offenbar völlig eskaliert. Weitere Details zum Tathergang wurden vorerst nicht bekannt gegeben. Bei der Tatwaffe dürfte es sich laut aktuellem Ermittlungsstand um einen messerähnlichen Gegenstand gehandelt haben. Die Erhebungen laufen.

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Der Verdächtige hatte 2017 in Linz-Urfahr ein 85 und 87 Jahre altes Ehepaar ermordet und Feuer in deren Haus gelegt. Der gescheiterte Obsthändler ist dafür zu lebenslanger Haft verurteilt und wegen einer Persönlichkeitsstörung in den Maßnahmenvollzug eingewiesen worden. 

Die Bluttat passierte in der Justizanstalt Garsten.
Die Bluttat passierte in der Justizanstalt Garsten.(Bild: FOTOKERSCHI / FF SCHWERTBERG)

Es ist das zweite Tötungsdelikt in einem österreichischen Gefängnis innerhalb von zwei Wochen. Auch in der Justizanstalt Klagenfurt endete ein Streit zweier Insassen für einen der beiden tödlich. Mit einer Einwegrasierklinge soll ein 17-jähriger Untersuchungshäftling seinen Zellengenossen (19) getötet haben.

Zitat Icon

Ich hoffe, dass diese furchtbaren Anlässe zu einem Umdenken führen.

Volksanwältin Gaby Schwarz

Bild: Michael Gruber

„Entsetzt und erschüttert“
„Entsetzt und erschüttert“ reagiert die für den Strafvollzug zuständige Volksanwältin Gaby Schwarz auf den Mordfall in Garsten. Die vom Justizministerium eingeleitete Untersuchung ist abzuwarten. Gleichzeitig weist die Volksanwältin auf die mangelhafte Versorgungslage der Anstalt hin: „Unsere Bundeskommission hat nach ihrem letzten Besuch im forensisch-therapeutischen Zentrum Garsten festgestellt, dass die medizinische Situation defizitär ist. Freitag bis Sonntag und in der Nacht ist kein psychiatrisches Fachpersonal vor Ort. Lediglich zwei Mal pro Woche ist ein Allgemeinmediziner anwesend.“

Personalmangel ist schon lange Problem
Seit Jahren macht die Volksanwaltschaft auf den Mangel an Fachpersonal aufmerksam, auch in forensisch-therapeutischen Zentren. „Ich hoffe, dass diese furchtbaren Anlässe zu einem Umdenken führen“, betont Volksanwältin Schwarz und spricht allen Hinterbliebenen ihre Anteilnahme aus.

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