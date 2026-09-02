Fünf Jahre! Tiger Woods ist Führerschein lange los

Woods war wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Urintests im Zusammenhang mit dem Unfall im März angeklagt worden. Nach übereinstimmenden Medienberichten sagte er bei der Vernehmung, dass er kurz auf sein Handy geschaut und den Radiosender in seinem Auto gewechselt habe, bevor sein Geländewagen den Anhänger eines anderen Fahrzeugs streifte und sich überschlug. Ein Atem-Alkoholtest habe zwar einen Wert von null angezeigt, einen Urintest habe der 15-fache Major-Sieger aber nicht machen wollen.