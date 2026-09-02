Aus Gebäude geschüttet
Flüssigkeits-Attacke auf AfD-Stand: Neun Verletzte
Am Mittwoch sind bei einer Flüssigkeits-Attacke auf einem Infostand der AfD neun Menschen verletzt worden. Die Flüssigkeit wurde laut Polizei aus einem Gebäude in Richtung des Standes der Partei geschüttet.
Bei einer Attacke mit einer Flüssigkeit auf einen Informationsstand der rechtspopulistischen Partei AfD (Alternative für Deutschland) in Bad Kreuznach im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz sind am Mittwoch neun Menschen verletzt worden. Mehrere Personen kamen demnach mit Spritzern in Kontakt und erlitten leichte Hautreizungen.
Wegen der geringen Menge der Flüssigkeit seien nach aktuellem Kenntnisstand keine schweren Verletzungen zu erwarten, teilte die Polizei weiter mit. Zum Hintergrund des Vorfalls laufen die Ermittlungen noch. Um welche Art Flüssigkeit es sich handelte, müsse noch untersucht werden, sagte ein Polizeisprecher.
Zwei Verletzte wurden am Nachmittag vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, konnten dieses zwischenzeitlich wieder verlassen, hieß es weiter. Nach dem Vorfall in der Innenstadt gab es einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein Tatverdächtiger wurde ermittelt.
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