Flüssigkeits-Attacke auf AfD-Stand: Neun Verletzte

Zwei Verletzte wurden am Nachmittag vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, konnten dieses zwischenzeitlich wieder verlassen, hieß es weiter. Nach dem Vorfall in der Innenstadt gab es einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein Tatverdächtiger wurde ermittelt.