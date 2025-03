VW ID.Every1: Secret Sauce statt Quatsch mit Soße

Was ist nun die „Secret Sauce“?

Eigentlich macht eine geheime Sauce einen Döner einzigartig. In diesem Fall meint Andreas Mindt aber einen Design-Kniff, der den VW ID.1 unverwechselbar machen soll: Das Dach ist in der Mitte eingezogen, also abgesenkt (ohne die Kopffreiheit innen einzuschränken). In der Vertiefung sitzt die dritte Bremsleuchte und die Seiten werden über den Heckabschluss hinausgezogen. Dieses „Flying Roof Concept“ ist ebenso gut für die Optik wie für die Aerodynamik.