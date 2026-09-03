Dick Brave: Selbst Elvis würde ein Tänzchen wagen

Durst nach Rock’n‘Roll

Bremsend wirken zuweilen auch die instrumentalen Interludes, die zu lange dauern und zwischen flotten Nummern zu oft den Drive aus dem Gesamterlebnis nehmen. Diese vereinzelten Kritikpunkte fallen aber nicht tragisch aus und ändern auch nichts daran, dass Dick Brave ein geborener Unterhaltungskünstler ist und Schwächen in der B-Note sofort mit seinem gewinnenden Grinsen und der ehrlich gemeinten Freude am Tun konterkariert. Es ist eine Revue, die Nostalgiefreudige bedient und zuweilen fast schon stärker ins Theatralische oder in ein Musical-Eck wegrutscht, wenn auf der Bühne miteinander interagiert wird. Das vielleicht größte Schmankerl des Abends: „All Shook Up/(Let Me Be Your) Teddy Bear“ und das Eddie Cochran-Cover „Summertime Blues“ setzen auf ein einziges Mikrofon und die Stärke des Kontrabasses. Ein Vergnügen, dass die dürstenden Besucher tatsächlich in eine andere Welt versetzt und sie vor allem bangen lässt? Wird da jetzt wieder zwölf Jahre bis zum nächsten persönlichen Feiertag dauern: Im Talk mit der „Krone“ ist er felsenfest von einer Fortführung überzeugt – dafür wird es aber auch ein paar Leute mehr vor der Bühne brauchen ...