„Was Kurz angefangen hat, fliegt allen am Schädel“

In der nächsten Ausgabe von „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“ treffen krone.tv-Infoleitung Katia Wagner und Christian Nusser, Politik-Chef der „Krone“, auf Außenministerin Beate Meinl-Reisinger. Die NEOS-Chefin über eventuell verratene Ideale, Pensionspläne mit ihrem Mann und den Gedanken, eine Jausenstation zu eröffnen. Außerdem: Wie ist es, eine Frau in der Politik zu sein – und was sagt sie zum unschönen Abgang der Parteigründer? Das sehen Sie im Video oben!