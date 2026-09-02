SKN verpasst Champions League nach 1:1 bei Juve

Aagaard traf nach einem Ballgewinn im Konter

St. Pölten wehrte sich in Biella bei Turin lange gegen das Gegentor. In der 40. Minute verwertete Tatiana Pinto nach einem Stellungsfehler der Niederösterreicherinnen aber zur Pausenführung der Turinerinnen. Kapitänin Jennifer Klein und Co. gaben aber nicht auf und belohnten sich für eine Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel. Die Dänin Aagaard traf nach einem Ballgewinn im Konter, Diana Lemesova traf in der 63. Minute nach einem Eckball außerdem die Stange.