SKN verpasst Champions League nach 1:1 bei Juve

Der SKN St. Pölten hat nach vier Antreten in Folge die Qualifikation für die Champions League der Frauen verpasst!
Nach dem 0:3 im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde gegen Juventus Turin erreichten die Niederösterreicherinnen im Rückspiel am Mittwochabend ein respektables 1:1 (0:1). Alma Aagaard erzielte in der 56. Minute den Ausgleich für Österreichs Vizemeister. Nach dem Aus im Rennen um die Königsklasse spielt St. Pölten nun im Women‘s Europa Cup weiter.
Aagaard traf nach einem Ballgewinn im Konter
St. Pölten wehrte sich in Biella bei Turin lange gegen das Gegentor. In der 40. Minute verwertete Tatiana Pinto nach einem Stellungsfehler der Niederösterreicherinnen aber zur Pausenführung der Turinerinnen. Kapitänin Jennifer Klein und Co. gaben aber nicht auf und belohnten sich für eine Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel. Die Dänin Aagaard traf nach einem Ballgewinn im Konter, Diana Lemesova traf in der 63. Minute nach einem Eckball außerdem die Stange.
Juventus tat danach das Nötige, um das Resultat nur noch über die Zeit zu spielen. Bei den Italienerinnen saß die österreichische Torfrau Larissa Rusek wieder auf der Bank.
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