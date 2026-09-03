Heute LIVE: Tagger bei US Open gegen Anisimova

Anisimova seit Jahren zumindest in den Top-40

Anisimova hält sich schon seit Jahren zumindest in den Top-40, Tagger würde diese Schwelle bei ihrem zweiten Major-Einzel-Sieg auch schon fast nehmen. Ihr bisheriges Top-Ranking von Platz 45 dürfte sie aber schon mit dem Auftaktsieg gegen die Deutsche Tamara Korpatsch übertreffen.