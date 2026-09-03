Heute LIVE: Tagger bei US Open gegen Anisimova

Zweite Runde im Damen-Bewerb der US Open: Lilli Tagger muss gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova ran. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Keine Frage: Tagger ist gegen Anisimova Außenseiterin – die Weltranglisten-10. wurde am Montag 25 Jahre alt und sie hat nicht nur allgemein mehr Routine als die 18-jährige Tagger, sondern auch ein Plus an Major-Erfahrung. Die beiden haben noch nicht gegeneinander gespielt.
Anisimova seit Jahren zumindest in den Top-40
Anisimova hält sich schon seit Jahren zumindest in den Top-40, Tagger würde diese Schwelle bei ihrem zweiten Major-Einzel-Sieg auch schon fast nehmen. Ihr bisheriges Top-Ranking von Platz 45 dürfte sie aber schon mit dem Auftaktsieg gegen die Deutsche Tamara Korpatsch übertreffen.
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