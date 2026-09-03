Wo bei uns am Donnerstag die 30-Grad-Marke fällt

Am Freitag wieder über 30 Grad

Sonnenfans dürfen sich schon freuen: Am Freitag präsentiert sich Österreich vielerorts unter einem nahezu wolkenlosen Himmel. Nur im Osten und Nordosten können sich in der Früh noch ein paar Restwolken samt einzelnen letzten Regentropfen halten. Und es wird noch wärmer: 25 bis 33 Grad sind möglich.