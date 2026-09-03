Wo bei uns am Donnerstag die 30-Grad-Marke fällt

Bevor die Sonne am Donnerstag so richtig aufdreht, heißt es in einigen Regionen zunächst: Jacke anziehen! Vor allem in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt der Tag mit dichteren Wolken. Anderswo zeigt sich der Himmel schon in der Früh deutlich freundlicher. Die Temperaturen starten zwischen 8 und 18 Grad.
Im Laufe des Tages ziehen dann vor allem nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten immer wieder dichtere Wolkenfelder durch. Dazu weht ein teilweise mäßiger bis lebhafter Westwind. Die Sonne bekommt zwar immer wieder Gesellschaft von den Wolken, verschwindet aber keineswegs komplett.
Die meisten Sonnenstunden im Süden
Wer möglichst viele Sonnenstunden erwischen will, hat hingegen im Süden die besten Karten: Von Osttirol über Kärnten bis in die südliche Steiermark und ins Südburgenland zeigt sich der Himmel bis zum Abend deutlich freundlicher. Auch die Schauer machen sich rar – verbreitet bleibt es trocken.
Am Morgen ist vielerorts noch eine leichte Jacke angenehm. Danach klettert das Thermometer ordentlich nach oben. Je nach Region sind am Nachmittag 23 bis 30 Grad drin.
Am Freitag wieder über 30 Grad
Sonnenfans dürfen sich schon freuen: Am Freitag präsentiert sich Österreich vielerorts unter einem nahezu wolkenlosen Himmel. Nur im Osten und Nordosten können sich in der Früh noch ein paar Restwolken samt einzelnen letzten Regentropfen halten. Und es wird noch wärmer: 25 bis 33 Grad sind möglich.
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