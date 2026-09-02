Trump lästert: Harry und Meghan „sehr respektlos“

US-Präsident Donald Trump ist froh darüber, dass Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (45) wieder nach Großbritannien zurückgekehrt ist. Er hätte Harrys Familie allerdings an der Stelle des britischen Königshauses „nicht zurückgenommen“, erklärte Trump. Harry und Meghan seien extrem respektlos gewesen.
Der US-Präsident sei „froh darüber“, dass Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle aus den USA ausgereist sein, erklärte Trump am Mittwoch im Oval Office. „Ich war kein Fan“, erklärte er. „Ich fand, sie haben die königliche Familie sehr respektlos behandelt.“ Vor allem der Umgang gegenüber Queen Elizabeth II. und ihrem Sohn und Harrys Vater, dem heutigen King Charles III., sei „ungeheuer respektlos“ gewesen.
Hätte Harry und Meghan „nicht zurückgenommen“
Trump betonte vor Journalisten, dass er an der Stelle des britischen Königshauses anders reagiert hätte. Wäre er Teil der Royal Family, hätte er Harrys Familie „nicht zurückgenommen“.
Der 41-jährige Herzog von Sussex, seine vier Jahre ältere Frau Meghan und ihre Kinder Archie und Lilibet waren Ende August wieder nach Großbritannien zurückgekehrt. Das Paar hatte sich Anfang 2020 von seinen royalen Pflichten zurückgezogen und lebte in den vergangenen Jahren in Meghans Heimat Kalifornien. Wie lange sie im Vereinigten Königreich bleiben wollen, ist bisher nicht bekannt. Nach dpa-Informationen ist eher ein längerer Aufenthalt als ein dauerhafter Umzug vorgesehen.
Der Herzog und die Herzogin von Sussex hatten sich Anfang 2020 von ihren royalen Pflichten losgesagt. Es folgten aufwühlende Jahre mit schwerwiegenden Vorwürfen gegen den Palast – das Verhältnis von Harry zu seinem Vater, König Charles III. (77), und insbesondere zu seinem Bruder, Thronfolger Prinz William (44), litt enorm.
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