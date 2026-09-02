Trump lästert: Harry und Meghan „sehr respektlos“

Der 41-jährige Herzog von Sussex, seine vier Jahre ältere Frau Meghan und ihre Kinder Archie und Lilibet waren Ende August wieder nach Großbritannien zurückgekehrt. Das Paar hatte sich Anfang 2020 von seinen royalen Pflichten zurückgezogen und lebte in den vergangenen Jahren in Meghans Heimat Kalifornien. Wie lange sie im Vereinigten Königreich bleiben wollen, ist bisher nicht bekannt. Nach dpa-Informationen ist eher ein längerer Aufenthalt als ein dauerhafter Umzug vorgesehen.