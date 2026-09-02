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DFB-Pokal im Ticker

Osnabrück gegen Bayern München – ab 20.45 Uhr LIVE

Fußball International
02.09.2026 04:42
Darf der FC Bayern auch gegen Osnabrück jubeln?
Darf der FC Bayern auch gegen Osnabrück jubeln?(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erste Runde im DFB-Pokal! Der VfL Osnabrück empfängt den FC Bayern München, wir berichten ab 20.45 Uhr live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Wir wünschen ein spannendes Spiel und gute Unterhaltung!

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