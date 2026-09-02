Austria-Kapitän: „Haben miserabelst verteidigt!“

Philipp Semlic (WSG-Trainer): „Für uns war klar, dass wir gegen den Ball sehr aggressiv, sehr stabil und sehr konsequent agieren müssen. Dann brauchst du auch Phasen, wo du den Gegner in Ballbesitz einmal laufen lassen und beeindrucken kannst. Bis dorthin haben wir das alles sehr gut gemacht, aber im letzten Drittel haben wir ein bisschen zu viel liegen gelassen. Am Ende freuen wir uns über den Sieg, wissen ihn aber auch sehr gut einzuschätzen. Siege geben natürlich Vertrauen. Das Vertrauen müssen wir der Mannschaft aber auch geben, wenn Dinge einmal nicht so laufen.“