Heute LIVE: Potapova bei US Open gegen Jeanjean

Zweite Runde im Damen-Bewerb der US Open: Anastasia Potapova muss gegen die Französin Leolia Jeanjean ran. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Potapova äußerte sich nach ihrem 6:2-6:2-Erfolg am Dienstag gegen die Lettin Darja Semenistaja „sehr glücklich“.
„Hartes Match“ erwartet
Es sei nicht leicht gewesen, sich von der mit rechts spielenden, verletzt nicht angetretenen Tschechin Tereza Valentova auf die 23-jährige Linkshänderin umzustellen.
Gegen die lediglich auf Position 127 geführte Jeanjean erwartet die an Nummer 24 gesetzte 25-jährige Potapova ein weiteres „hartes Match“.
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