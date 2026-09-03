In der SPÖ könnte es schnell gehen

Und so wächst in ÖVP und SPÖ die Zahl der Funktionäre, die in kaum verschleierter Heimlichkeit einen Wechsel an der Spitze ihrer Parteien herbeiintrigieren. Das ist vorerst einmal gar kein schlechtes Zeichen. Es zeigt nämlich, dass man zumindest in den murrenden mittleren Rängen von Rot und Schwarz noch nicht völlig entkoppelt von der Stimmung in der echten Welt außerhalb der politischen Blase ist.