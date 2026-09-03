Neue Gehaltszahlen: Männer knacken Rekordmarke

Die offiziellen Zahlen sind da – und sie zeigen, wie viel die Österreicher wirklich verdienen. Die „Krone“ hat die aktuellen Daten ausgewertet. Ergebnis: Erstmals überspringen die Männer in diesem Land eine magische Einkommens-Marke und auch die Frauen überschreiten beim Verdienst eine neue Grenze! Doch wer sind die wahren Gewinner im großen Gehalts-Rennen? Und warum klafft die Schere zwischen den Geschlechtern immer noch so weit auseinander?