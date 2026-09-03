Neue Gehaltszahlen: Männer knacken Rekordmarke

Die offiziellen Zahlen sind da – und sie zeigen, wie viel die Österreicher wirklich verdienen. Die „Krone“ hat die aktuellen Daten ausgewertet. Ergebnis: Erstmals überspringen die Männer in diesem Land eine magische Einkommens-Marke und auch die Frauen überschreiten beim Verdienst eine neue Grenze! Doch wer sind die wahren Gewinner im großen Gehalts-Rennen? Und warum klafft die Schere zwischen den Geschlechtern immer noch so weit auseinander?
Die amtlichen Zahlen sind keine Umfragen, keine Schätzungen - sie sind die tatsächlichen Löhne und Gehälter, die in Österreich gezahlt werden. Basis ist das, was wirklich auf den Lohnzetteln steht – extra ausgewertet für Arbeiter und Angestellte, Männer und Frauen. Und die Analyse zeigt: 2025 war ein erstaunlich gutes Jahr für die Geldbörsen der Arbeitnehmer! Wir zeigen alle Fakten in einer übersichtlichen Tabelle.
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