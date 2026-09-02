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FC Red Bull Salzburg

Viermal „Sehr stark“ bei Kantersieg gegen Rapid

Red Bull Salzburg
02.09.2026 23:15
Red Bull Salzburg bejubelte einen 5:1-Heimsieg gegen Rapid.
Red Bull Salzburg bejubelte einen 5:1-Heimsieg gegen Rapid.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Christoph Nister
Von Sebastian Steinbichler und Christoph Nister

Red Bull Salzburg fertigte am Mittwochabend im Nachtragsspiel der österreichischen Fußball-Bundesliga Rapid hochverdient mit 5:1 ab. Dabei wusste vor rund 12.000 Zuschauern ein Trio der Hausherren zu überzeugen. Die „Krone“-Noten zum Spiel. 

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Christian Zawieschitzky: Note 3
Der Tiroler hatte drei Bälle zu halten, war beim Gegentor machtlos. 

Nikolas Veratschnig: Note 5
Nächster Top-Auftritt des Kapitäns, der seine starke Leistung mit seinem ersten Saisontor krönte. Gerade offensiv spielt er immer mehr seine Stärken aus. 

Kevin Boma: Note 4
Gewann jeden seiner Zweikämpfe und hatte in der Defensive über weite Strecken alles im Griff. 

Valentin Zabransky: Note 3
Der 19-Jährige fiel in der Innenverteidigung weder auf noch ab und agierte routiniert. 

Dominik Schmid: Note 3
Der Schweizer lieferte auf der Linksverteidiger-Position eine solide Leistung ohne groben Fehler ab. Bei zwei Toren hatte er in der Entstehung die Beine im Spiel. 

Abubakr Barry: Note 4
Trat im Vergleich mit Mazurek diesmal etwas in den Hintergrund, erledigte seine Aufgaben aber auch diesmal gut und war ein Ruhepol.

Bartosz Mazurek: Note 5
Auf der Doppel-Sechs gab der Pole zwei starke Assists und lenkte über weite Strecken die Partie. Er wird immer besser!

Bartosz Mazurek war gegen Rapid einer der Besten bei Red Bull Salzburg.
Bartosz Mazurek war gegen Rapid einer der Besten bei Red Bull Salzburg.(Bild: GEPA)

Edmund Baidoo: Note 4
Spielte seine Schnelligkeit gut aus, zeigte Stärken im Dribbling und krönte seine starke Leistung mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1. 

Sota Kitano: Note 4
Lieferte die Vorlage zum ersten Tor der Bullen nach einem starken Dribbling. War bis zu seiner Auswechslung ein Aktivposten.

Vertessen: Note 3
Ackerte und rackerte unermüdlich am linken Flügel. Ohne Torbeteiligung, aber mit einigen guten Szenen.

Haris Tabaković: Note 5
Nach dem Zuspiel von Kitano traf er schon in der vierten Minute zum 1:0 und legte mit dem 3:0 per Schlenzer nach. Um Millimeter blieb ihm ein Hattrick verwehrt - das dritte Tor war Abseits!

Karim Konate: Note 4
Fand sich nach seiner Einwechslung gut zurecht und kam zu zwei gefährlichen Chancen. Kurz vor dem Abpfiff kam er noch zu seinem Tor.

Aboubacar Camara: Note 3
Versuchte wie beim 4:1 gegen die Austria, über den Flügel für Schwung zu sorgen. Das gelang ihm diesmal nicht so wie noch am Wochenende. 

Umut Tohumcu: Note 3
Fügte sich gut ein. 

Enrique Aguilar: Note 0
Feierte in der Schlussphase sein Comeback nach seinem Unterarmbruch. Assistierte Konate beim Treffer zum 5:1. 

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Trainer Danny Röhl: Note 5
Der Deutsche stellte seine Mannschaft sehr gut ein. Diese agierte einmal mehr dominant und konsequent im Abschluss. Mit Konate stach einmal mehr ein „Joker“.

Unser Notenschlüssel: 6 = teamreif, 5 = sehr stark, 4 = stark, 3 = solide, 2 = schwach, 1 = nicht sein Tag, 0 = zu kurz eingesetzt.

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