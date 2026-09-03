Wenn soziale Medien zur realen Gefahr werden

Soziale Medien sind aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken – viele junge Menschen kennen die Welt gar nicht anders. Doch Plattformen, die zum Teilen von Fotos und Videos, zur Information und zur Unterhaltung oder zur Kommunikation mit Schule, Freundinnen und Familienmitgliedern genutzt werden, haben auch eine andere, eine dunklere Seite.
Denn besonders auf sozialen Medien verbreiten sich radikale Inhalte rasant – und sie erreichen vor allem Jugendliche in sensiblen Lebensphasen. Die zunehmende Radikalisierung im Netz stellt eine gesellschaftliche Herausforderung dar, deren Konsequenzen längst über den digitalen Raum hinausgehen und sich auch im analogen Leben auswirken.
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