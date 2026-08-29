Verkehrs-Chaos wegen Düsenjets in der Schweiz

Ohne Ticket angereist

Nicht besser erging es jenen, die mit dem Shuttlebus anreisen wollten. So manch ein Fahrgast musste über eine Stunde auf den Bus warten, denn auch die Busse steckten im Stau fest. Zudem reisten auch viele Interessierte an, die kein Ticket im Vorfeld gelöst hatten. Da aber die Kapazitätsgrenzen der Veranstaltung am Samstag bereits erreicht wurden, wurden auch keine Tickets mehr verkauft. Die Menschen mussten kehrtmachen.