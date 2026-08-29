Verkehrs-Chaos wegen Düsenjets in der Schweiz

Das 100-Jahr-Fest des Flugplatzes Altenrhein in der Schweiz, nur wenige Kilometer von Vorarlberg entfernt, sorgte am Samstag für einen riesigen Publikumsandrang. Die Folge: Ein ebenso riesiges Verkehrs-Chaos.
Am Samstag ließen es die Eidgenossen so richtig krachen. Der Flugplatz Altenrhein wurde für sein hundertjähriges Bestehen gefeiert, besonderer Höhepunkt der Festivitäten am Nachmittag: Die letzte Flugshow der legendären Patrouille Suisse.
Die Tickets für die Parkplätze in Altenrhein waren schon seit Tagen ausverkauft. Die Besucher, die mit Pkw anreisten, mussten sich jedoch gedulden, denn das Verkehrschaos war durch den Ansturm perfekt. Rund um den Flugplatz bildeten sich lange Staus. Auch auf der Autobahn A1 zwischen St. Gallen und St. Margrethen schlängelten sich die Blechkolonnen – mit enormem Zeitverlust.
Ohne Ticket angereist
Nicht besser erging es jenen, die mit dem Shuttlebus anreisen wollten. So manch ein Fahrgast musste über eine Stunde auf den Bus warten, denn auch die Busse steckten im Stau fest. Zudem reisten auch viele Interessierte an, die kein Ticket im Vorfeld gelöst hatten. Da aber die Kapazitätsgrenzen der Veranstaltung am Samstag bereits erreicht wurden, wurden auch keine Tickets mehr verkauft. Die Menschen mussten kehrtmachen.
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