Grazer AK gegen Wolfsberger AC – ab 17 Uhr LIVE

Der Tiroler gratulierte Scheiblehner zwar zum neuen Job, hätte sich aber wohl einen anderen Zeitpunkt für den Amtsantritt des Oberösterreichers gewünscht. „Der Trainerwechsel macht die Aufgabe nicht einfacher. Sehr wohl wissen wir, was der neue Trainer implementieren will. Darauf sind wir vorbereitet. Wir fahren mit einem guten Gefühl nach Graz, wohlwissend, dass es extrem schwer wird“, erklärte Silberberger, dessen Klub am Donnerstag Ex-Austrianer Dominik Fitz leihweise unter Vertrag nahm.