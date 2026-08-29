Grazer AK gegen Wolfsberger AC – ab 17 Uhr LIVE

Fünfter Spieltag der österreichischen Bundesliga. Der Grazer AK empfängt den Wolfsberger AC, wir berichten ab 17 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Nach den jüngsten Tiefschlägen soll beim GAK dank Scheiblehner die Wende gelingen. Der frühere Blau-Weiß-Linz-Coach übernahm von Interimscoach Joachim Standfest und gab sich zuversichtlich. „Ich bin sicher, dass wir eine gute Energie hinbringen werden, dass alle im Stadion das Gefühl haben, die Mannschaft will um jeden Preis gewinnen“, kündigte Scheiblehner an. Allerdings verfüge der WAC über eine „sehr gute Mannschaft“ und mit Thomas Silberberger über einen „super Trainer“.
Der Tiroler gratulierte Scheiblehner zwar zum neuen Job, hätte sich aber wohl einen anderen Zeitpunkt für den Amtsantritt des Oberösterreichers gewünscht. „Der Trainerwechsel macht die Aufgabe nicht einfacher. Sehr wohl wissen wir, was der neue Trainer implementieren will. Darauf sind wir vorbereitet. Wir fahren mit einem guten Gefühl nach Graz, wohlwissend, dass es extrem schwer wird“, erklärte Silberberger, dessen Klub am Donnerstag Ex-Austrianer Dominik Fitz leihweise unter Vertrag nahm.
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