Wie verbringen Sie die letzten Hitzetage?

Ein Rekordsommer neigt sich dem Ende zu: Wer sich bei hohen Temperaturen noch einmal ins kühle Nass stürzen möchte, dürfte am kommenden Wochenende die letzte Gelegenheit dazu haben. Danach kündigt sich ein gemäßigter, vergleichsweise kühler September an. Wie verbringen Sie die letzten heißen Tage des Sommers?
Nutzen Sie die Gelegenheit für einen letzten Badeausflug, oder haben Sie andere Pläne? Genießen Sie die letzten heißen Tage, oder freuen Sie sich schon auf die kühleren Jahreszeiten? Haben Sie vielleicht schon Pläne für den kommenden Herbst oder Winter?
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