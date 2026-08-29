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Wie verbringen Sie die letzten Hitzetage?

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29.08.2026 16:40
Ein letzter Sprung in die Fluten, bevor sich der Sommer dem Ende zuneigt?
Ein letzter Sprung in die Fluten, bevor sich der Sommer dem Ende zuneigt?(Bild: Edward Groeger)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Ein Rekordsommer neigt sich dem Ende zu: Wer sich bei hohen Temperaturen noch einmal ins kühle Nass stürzen möchte, dürfte am kommenden Wochenende die letzte Gelegenheit dazu haben. Danach kündigt sich ein gemäßigter, vergleichsweise kühler September an. Wie verbringen Sie die letzten heißen Tage des Sommers?

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Nutzen Sie die Gelegenheit für einen letzten Badeausflug, oder haben Sie andere Pläne? Genießen Sie die letzten heißen Tage, oder freuen Sie sich schon auf die kühleren Jahreszeiten? Haben Sie vielleicht schon Pläne für den kommenden Herbst oder Winter?

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