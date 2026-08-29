Wie verbringen Sie die letzten Hitzetage?

Nutzen Sie die Gelegenheit für einen letzten Badeausflug, oder haben Sie andere Pläne? Genießen Sie die letzten heißen Tage, oder freuen Sie sich schon auf die kühleren Jahreszeiten? Haben Sie vielleicht schon Pläne für den kommenden Herbst oder Winter?



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