Der Mann, der Tirol die Leinwand nahe brachte

Heinrich „Heini“ Meindlhumer ist im 77. Lebensjahr verstorben. Tirol verliert mit ihm einen prägenden Kinomann alter Schule. Ein „Krone“-Nachruf.
Für Heinrich Meindlhumer war Kino ein Lebensinhalt. Schon als Bub schaute er seinem Großvater im Fulpmer Lichtspielhaus über die Schulter. Am 21. August ist der langjährige Kinobetreiber nach schwerer Krankheit im 77. Lebensjahr verstorben.
Nach dem Tod seines Großvaters Martin übernahm Meindlhumer 1967 gemeinsam mit seiner Mutter und seiner Tante das Kino in Fulpmes. Filmrollen wurden damals noch in schweren Koffern persönlich von einem Haus zum nächsten gebracht. Daraus wurde eine jahrzehntelange Karriere, in der er zeitweise neun Kinos in Tirol betrieb – unter anderem in Imst, Landeck, Sölden, Seefeld und Ischgl. Eines dieser Häuser war das Lichtspielhaus in der Wallpachgasse in Hall.
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