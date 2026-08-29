Trauer um Harald V.: König Haakon hält erste Rede

Flaggen wehen auf Halbmast

In ganz Norwegen wehen die Flaggen auf Halbmast. Ein Datum für die Beisetzung des verstorbenen Monarchen wurde noch nicht festgelegt. Sein Sarg war am Freitagabend vom Krankenhaus zum königlichen Palast gebracht worden. Dort soll er in der Schlosskapelle öffentlich aufgebahrt werden, damit die Norweger persönlich von ihm Abschied nehmen können.