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Flaggen auf Halbmast

Trauer um Harald V.: König Haakon hält erste Rede

Royals
29.08.2026 18:29
Die erste Rede des neuen norwegischen Königs Haakon findet noch heute statt.
Die erste Rede des neuen norwegischen Königs Haakon findet noch heute statt.(Bild: AFP/LISE ASERUD)
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Von krone.at

Mit dem Tod seines Vaters Harald V. wurde dessen Sohn Haakon zum neuen König Norwegens. Am Samstagabend hielt er seine erste öffentliche Rede als neuer Monarch.

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Der neue norwegische König Haakon VIII. wandte sich in einer ersten öffentlichen Ansprache an das Volk. Die Gedenkrede für seinen am Freitag gestorbenen Vater, Harald V., wurde auch im Staatsfernsehen übertragen.

Haakon wird am Dienstag Eid ablegen
Am Freitag hatte Haakon, der in der Sekunde des Todes seines Vaters den Thron übernommen hatte, die Regierungsmitglieder im Schloss empfangen. Am kommenden Dienstag (13 Uhr) wird Haakon den vorgeschriebenen Eid auf die Verfassung ablegen. Die norwegische Bevölkerung kann dabei live im Fernsehen zusehen.

Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre (li.) begrüßt den neuen König. Der neue König trägt ...
Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre (li.) begrüßt den neuen König. Der neue König trägt den Namen König Haakon VIII. Der norwegische König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren gestorben.(Bild: AP/Lise ?Öserud)

Gekrönt werden Haakon VIII. und seine Frau Königin Mette-Marit nicht – das Zeremoniell wurde in Norwegen bereits 1908 abgeschafft. Möglicherweise wird der neue König seine Regentschaft jedoch in der Kathedrale von Trondheim segnen lassen.

Bilder aus Oslo:

(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
(Bild: EPA/Jan Langhaug)
(Bild: EPA/Silje Katrine Robinson)
(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
(Bild: EPA/Hanna Johre)
(Bild: EPA/Hanna Johre)

Einen Tag nach dem Tod des norwegischen Königs Harald V. sind indes zahlreiche Norweger zu den Rathäusern im Land geströmt, um sich in die dort ausgelegten Kondolenzbücher einzutragen.

(Bild: AFP/AMANDA PEDERSEN GISKE)

Trauer in Norwegen: „Er war eine feste Stütze“
Zu den ersten, die am Samstagmorgen ins Rathaus der Hauptstadt Oslo kamen, gehörte die 68-jährige Unni Zetterquist Thorsen. Sie habe dem verstorbenen Monarchen in ihrer Botschaft für seine „Geduld und Kraft in schwierigen Zeiten“ gedankt, sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. „Er war eine feste Stütze.“

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Flaggen wehen auf Halbmast
In ganz Norwegen wehen die Flaggen auf Halbmast. Ein Datum für die Beisetzung des verstorbenen Monarchen wurde noch nicht festgelegt. Sein Sarg war am Freitagabend vom Krankenhaus zum königlichen Palast gebracht worden. Dort soll er in der Schlosskapelle öffentlich aufgebahrt werden, damit die Norweger persönlich von ihm Abschied nehmen können.

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