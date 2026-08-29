AfD erreicht historischen Vorsprung vor der Union

Damit beträgt der Abstand zwischen beiden Parteien bereits neun Prozentpunkte. Nach Angaben von INSA-Chef Hermann Binkert wurde ein so großer Vorsprung der AfD gegenüber der Union in dieser Erhebung bislang noch nie gemessen.

Union sinkt in der Wählergunst

Für CDU und CSU bedeutet das einen weiteren Rückschlag. Gegenüber der vorherigen Befragung verliert die Union einen Prozentpunkt. Die AfD hält dagegen ihren Wert von 29 Prozent und kann dadurch ihren Abstand weiter vergrößern.