Sommerabend ohne Wetter-Drama: Nacht wird ruhig

Am Sonntag geht das freundliche Wetter weiter. Nach einem milden Morgen mit 10 bis 19 Grad setzt sich meist die Sonne durch. Am Nachmittag bilden sich vor allem über dem Bergland wieder Quellwolken, Schauer und Gewitter bleiben aber die Ausnahme. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 32 Grad – im Osten wird es erneut am heißesten.