Sommerabend ohne Wetter-Drama: Nacht wird ruhig

Wer am Samstagabend noch draußen unterwegs ist, darf aufatmen: Österreich steht eine überwiegend ruhige und milde Nacht bevor.
Nach einem vielerorts sommerlichen Samstag verabschiedet sich der Tag ohne großes Wetter-Spektakel. Von Westen her ziehen zwar im Laufe des Abends und in der Nacht immer wieder ein paar Wolkenfelder über den Himmel – sie bringen aber kaum Ärger mit sich.
Von nasser Nacht weit entfernt
Meist bleibt es trocken. Nur ganz vereinzelt kann sich aus den Wolken ein wenig Regen verirren. Von einer nassen Nacht ist Österreich damit weit entfernt. Auch beim Wind heißt es: Ruhe kehrt ein. Er weht in der Nacht generell nur schwach und dürfte damit kaum jemandem den lauen Abend verderben.
In der Nacht erwarten uns 10 bis 19 Grad. Wer also noch lange im Gastgarten sitzt, einen Abendspaziergang macht oder die letzten Sommerstunden auf Balkon und Terrasse genießen möchte, braucht vielerorts noch keine dicke Jacke.
Am Sonntag geht das freundliche Wetter weiter. Nach einem milden Morgen mit 10 bis 19 Grad setzt sich meist die Sonne durch. Am Nachmittag bilden sich vor allem über dem Bergland wieder Quellwolken, Schauer und Gewitter bleiben aber die Ausnahme. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 32 Grad – im Osten wird es erneut am heißesten.
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