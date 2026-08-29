Liverpools Star-Stürmer riet zur Entwicklungsbühne

Nach dem ersten Treffer und dem ersten Sieg beim 2:1 in Altach ist großer Druck von Hartbergs neuer Truppe abgefallen – jetzt soll Sonntag daheim gegen Ried mit dem ersten Spiel ohne Gegentor die nächste Premiere folgen. Wobei für Ungarns Team-Torhüter Armin Pecsi, der Leihgabe aus Liverpool, ein „clean sheet“ keine Priorität hat.