Vertauscht: Moderator erklärt Dolly Buster für tot

Eigentlich wollte Moderator Sven Lorig auf das Leben der verstorbenen Country-Legende Dolly Parton zurückblicken. Doch plötzlich erklärte er ausgerechnet Dolly Buster für tot. „Nach dem Tod von Dolly Buster, die im Alter von 80 Jahren gestorben ist, schauen wir auf ihre Lebensgeschichte“, begann der Moderator.