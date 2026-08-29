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„Um Gottes Willen!“

Vertauscht: Moderator erklärt Dolly Buster für tot

Society International
29.08.2026 18:00
Der Moderator verwechselte Dolly Buster und Dolly Parton.
Der Moderator verwechselte Dolly Buster und Dolly Parton.(Bild: Krone-Collage/AFP/CHRIS DELMAS, Krick, Jens / Action Press / picturedesk.com)
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Von krone.at

Im ARD-„Morgenmagazin“ kam es zuletzt zu einem heiklen Versprecher.  Nach dem Tod von Dolly Parton erklärte der Moderator fälschlicherweise, dass die ehemalige Erotikdarstellerin Dolly Buster tot sei. Seine Co-Moderatorin greift nach dem fatalen Versprecher sofort ein.

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Eigentlich wollte Moderator Sven Lorig auf das Leben der verstorbenen Country-Legende Dolly Parton zurückblicken. Doch plötzlich erklärte er ausgerechnet Dolly Buster für tot. „Nach dem Tod von Dolly Buster, die im Alter von 80 Jahren gestorben ist, schauen wir auf ihre Lebensgeschichte“, begann der Moderator.

Hier sehen Sie den TV-Versprecher:

„Um Gottes Willen“
Seine TV-Kollegin Anna Planken bemerkte die Verwechslung sofort. Als ihr der Fehler bewusst wird, greift sie ein und ruft: „DOLLY PARTON!” Sven Lorig reagiert sofort: „Dolly Parton, Entschuldigung. Um Gottes Willen.”

Dolly Buster startete ihre Karriere als Erotikdarstellerin.
Dolly Buster startete ihre Karriere als Erotikdarstellerin.(Bild: Krick, Jens / Action Press / picturedesk.com)

Ehemaliger Erotikstar
Dolly Buster startete ihre Karriere in der Erotikbranche: Ende der 1980er-Jahre drehte sie ihre ersten Pornofilme. In den 1990ern wollte sie nicht mehr vor der Kamera stehen, setzte ihre Laufbahn jedoch als Produzentin und Regisseurin fort.

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Kreislaufkollaps bei Reality-TV-Show
Dolly Buster sorgte erst vor wenigen Wochen mit gesundheitlichen Problemen für Schlagzeilen. Während der Dreharbeiten der Sat.1-Sendung „Villa der Versuchung“ musste sie medizinisch behandelt werden. Medienberichten zufolge erlitt sie einen Kreislaufkollaps und wurde zeitweise auf der Intensivstation behandelt.

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