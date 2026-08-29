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Wiener im Semifinale

Von Dornbach nach Duisburg: Vikings um Golden Bowl

US-Sport
29.08.2026 07:00
(Bild: HANNES_JIRGAL)
Porträt von Martin Grasl
Von Martin Grasl

Am Samstag ab 18 Uhr geht es für die Vienna Vikings um den Einzug ins Finale der American Football League Europe (AFLE). Die letzte Hürde im Semifinale kommt aus London. Die Warriors sind krasser Außenseiter, wollen aber mit Sicherheit alles in die Wagschale werfen. Auf krone.tv sowie im Stream auf sportkrone.at sind Sie mit dabei. Kommentiert wird das Spiel von Martin Grasl und Co-Kommentator Peter Kramberger. 

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