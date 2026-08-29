Sex-Video mit Minderjähriger: Spieler festgenommen

Zwei Nachwuchsspieler des Fußballvereins Real Mallorca wurden festgenommen. Einer der beiden soll in Palma Sex mit einer Minderjährigen gehabt haben, während sich sein Teamkollege im Schrank versteckte und die Situation filmte – gegen den Willen der jungen Frau.
Der Übergriff passierte am 14. August in einer Wohnung in der Hauptstadt der Balearen. In dem Gebäude wohnen mehrere junge Menschen, die dem Fußballverein nahestehen, wie die spanische Nachrichtenagentur EFE bestätigte.
Teamkollege filmte aus Versteck heraus
Die Minderjährige, die jedoch älter als 16 Jahre war, entschied sich freiwillig, Geschlechtsverkehr mit einem der Spieler zu haben. Die beiden zogen sich in ein Zimmer zurück. Währenddessen bemerkte die junge Frau plötzlich, dass sich ein weiterer Junge in einem Schrank versteckt hatte und die Situation ohne ihre Zustimmung heimlich filmte. Die Minderjährige zeigte die Spieler bei der Nationalpolizei an.
„Verführung einer Minderjährigen“
Die beiden jungen Nachwuchsspieler wurden als mutmaßliche Täter einer Verführung Minderjähriger festgenommen, da sie die Situation ohne die Zustimmung der jungen Frau filmten. Der Junge, der die Aufnahmen gemacht hatte, war minderjährig, weshalb seine Akte an die Jugendstaatsanwaltschaft weitergeleitet wurde.
Real Mallorca schloss Spieler aus Verein aus
Der andere Fußballspieler, der bereits volljährig ist, wurde am Donnerstag dem Bereitschaftsgericht vorgeführt, das seine Freilassung anordnete. Der Real Mallorca hat die beiden Nachwuchsspieler umgehend aus dem Verein ausgeschlossen.
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