Sex-Video mit Minderjähriger: Spieler festgenommen

Teamkollege filmte aus Versteck heraus

Die Minderjährige, die jedoch älter als 16 Jahre war, entschied sich freiwillig, Geschlechtsverkehr mit einem der Spieler zu haben. Die beiden zogen sich in ein Zimmer zurück. Währenddessen bemerkte die junge Frau plötzlich, dass sich ein weiterer Junge in einem Schrank versteckt hatte und die Situation ohne ihre Zustimmung heimlich filmte. Die Minderjährige zeigte die Spieler bei der Nationalpolizei an.