Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Real Mallorca

Sex-Video mit Minderjähriger: Spieler festgenommen

Sport-Mix
29.08.2026 18:01
Die Nationalpolizei hat auf Mallorca zwei Nachwuchsspieler festgenommen.
Die Nationalpolizei hat auf Mallorca zwei Nachwuchsspieler festgenommen.(Bild: Azulblue)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zwei Nachwuchsspieler des Fußballvereins Real Mallorca wurden festgenommen. Einer der beiden soll in Palma Sex mit einer Minderjährigen gehabt haben, während sich sein Teamkollege im Schrank versteckte und die Situation filmte – gegen den Willen der jungen Frau.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Übergriff passierte am 14. August in einer Wohnung in der Hauptstadt der Balearen. In dem Gebäude wohnen mehrere junge Menschen, die dem Fußballverein nahestehen, wie die spanische Nachrichtenagentur EFE bestätigte.

Teamkollege filmte aus Versteck heraus
Die Minderjährige, die jedoch älter als 16 Jahre war, entschied sich freiwillig, Geschlechtsverkehr mit einem der Spieler zu haben. Die beiden zogen sich in ein Zimmer zurück. Währenddessen bemerkte die junge Frau plötzlich, dass sich ein weiterer Junge in einem Schrank versteckt hatte und die Situation ohne ihre Zustimmung heimlich filmte. Die Minderjährige zeigte die Spieler bei der Nationalpolizei an.

Lesen Sie auch:
Rabiat ging es bei einer „Aussprache“ in der Kabine des Fußballklubs zu.
Situation eskalierte
Am Sportplatz flogen die Fäuste statt Fußbällen
27.08.2026
Zwei Fälle in Bayern
Fußballtrainer filmte in Dusche Nachwuchsspieler
12.03.2026

„Verführung einer Minderjährigen“
Die beiden jungen Nachwuchsspieler wurden als mutmaßliche Täter einer Verführung Minderjähriger festgenommen, da sie die Situation ohne die Zustimmung der jungen Frau filmten. Der Junge, der die Aufnahmen gemacht hatte, war minderjährig, weshalb seine Akte an die Jugendstaatsanwaltschaft weitergeleitet wurde.

Real Mallorca schloss Spieler aus Verein aus
Der andere Fußballspieler, der bereits volljährig ist, wurde am Donnerstag dem Bereitschaftsgericht vorgeführt, das seine Freilassung anordnete. Der Real Mallorca hat die beiden Nachwuchsspieler umgehend aus dem Verein ausgeschlossen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
29.08.2026 18:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
239.268 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
146.572 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
140.523 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Innenpolitik
Weidels Ausrutscher ist sicher nichts zum Lachen
1214 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
1034 mal kommentiert
Den Schulen steht ein heißer Herbst bevor.
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
1026 mal kommentiert
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Mehr Sport-Mix
Krone Plus Logo
PLUS-User fiebern mit
Jetzt LIVE: Spartaner lassen‘s im Heuring krachen!
Real Mallorca
Sex-Video mit Minderjähriger: Spieler festgenommen
Schreck bei Vuelta
Rad-Drama! Pogacar stürzt und verletzt sich schwer
Wiener zeigt groß auf
Maurer zieht bei WM ungeschlagen ins Finale ein
Junges NÖ-Talent
Mit zehn Jahren dreifacher Eiskunstlauf-Meister

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf