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Die „Krone“ fliegt Sie zum Länderspiel-Doppelpack

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29.08.2026 18:00
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(Bild: Krone KREATIV/Krone Kreativ)
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Von Sponsoring

Zwei Länder, zwei Spiele und mittendrin das österreichische Nationalteam: Die „Krone“ schickt zwei Fußballfans auf eine außergewöhnliche Reise nach Irland und in den Kosovo. Gemeinsam mit der Mannschaft geht es zu gleich zwei Nations-League-Partien – Flüge, Fünf-Sterne-Hotels und Matchtickets inklusive!

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Für Fußballfans könnte der Herbst kaum besser beginnen: Am 30. September startet die Reise für zwei Personen Richtung Dublin – und zwar gemeinsam mit der Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick. Bereits einen Tag später, am 1. Oktober, wartet im legendären Aviva Stadium das erste große Highlight. Um 20.45 Uhr trifft Österreich auf Irland.

Unsere Gewinner erleben die Partie live von den Rängen und können die besondere Atmosphäre eines Auswärtsspiels hautnah genießen. Auch abseits des Stadions ist für höchsten Komfort gesorgt: Übernachtet wird im Fünf-Sterne-Hotel „Intercontinental Dublin by IHG“, in dem auch die österreichischen Nationalspieler untergebracht sind.

Von Irland direkt weiter
Nach dem Abpfiff ist die Fußballreise aber noch lange nicht vorbei. Gemeinsam mit dem ÖFB-Team geht es weiter in den Kosovo. Dort steht am 4. Oktober bereits das nächste Nations-League-Duell auf dem Programm. Um 18 Uhr wartet in Pristina auf die Österreicher die nächste Herausforderung. Auch für dieses Match sind die Eintrittskarten bereits Teil des Gewinnpakets. Nach einem hoffentlich erfolgreichen Fußballabend können sich die Gewinner im Fünf-Sterne-Hotel „Courtyard by Marriott“ erholen.

Die ÖFB-Reise im Überblick

Hinflug nach Dublin
📅 Mittwoch, 30. September 
✈️ Wien – Dublin
🕒 15.30 – 17.15 Uhr

Am 1. Oktober findet anschließend um 20:45 die Partie Irland vs. Österreich statt. 

Weiterflug in den Kosovo
📅 Freitag, 2. Oktober 
✈️ Dublin – Pristina
🕒 15.30 – 19.50 Uhr

Am 4. Oktober um 18:00 Uhr findet die Partie Kosovo vs. Österreich statt

Rückflug nach Wien
📅 Sonntag, 4. Oktober
✈️ Pristina – Wien
🕒 22.30 – 00.05 Uhr

Mitmachen und gewinnen
Die „ Krone“ verlost nun unter allen „Krone“-Abonnenten (Print & Digital) diese außergewöhnliche Fußballreise für zwei Personen. Im Paket enthalten sind die Flüge nach Dublin, Pristina und zurück nach Wien sowie die Übernachtung im Teamhotel und die Tickets für die Partien! Als Abonnent einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 7. September, 09:00 Uhr ausfüllen und schon sind Sie im Lostopf. 

Mitmachen und gewinnen
Fliegen Sie mit dem ÖFB Team mit
ÖFB-Fanreise nach Irland & Kosovo (Print & Digital)
Erleben Sie die Auswärtspartien gegen Irland und den Kosovo live vor Ort mit. Inkludiert dabei sind:
  • Flug nach Dublin, Pristina und Wien für 2 Personen
  • Unterkunft im Teamhotel für 2 Personen
  • Tickets für die Partien gegen Irland & Kosovo für 2 Personen
Alle Infos & Preise
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