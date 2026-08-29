Die „Krone“ fliegt Sie zum Länderspiel-Doppelpack

Von Irland direkt weiter

Nach dem Abpfiff ist die Fußballreise aber noch lange nicht vorbei. Gemeinsam mit dem ÖFB-Team geht es weiter in den Kosovo. Dort steht am 4. Oktober bereits das nächste Nations-League-Duell auf dem Programm. Um 18 Uhr wartet in Pristina auf die Österreicher die nächste Herausforderung. Auch für dieses Match sind die Eintrittskarten bereits Teil des Gewinnpakets. Nach einem hoffentlich erfolgreichen Fußballabend können sich die Gewinner im Fünf-Sterne-Hotel „Courtyard by Marriott“ erholen.