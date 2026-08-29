Rad-Drama! Pogacar stürzt und verletzt sich schwer

Die Vuelta a Espana ist für den überlegen führenden Tadej Pogacar durch einen Sturz am Samstag jäh zu Ende gegangen. Der Slowene kam rund 30 km vor dem Ziel der achten Etappe mitten im Feld auf einem flachen und geraden Streckenabschnitt schwer zu Sturz. Der Weltmeister prallte kopfüber auf den Asphalt und verletzte sich unter anderem an der linken Schulter und im Gesicht.
Nachdem Pogacar noch versucht hatte trotz mehrerer blutender Wunden wieder auf sein Rad aufzusteigen und das Rennen fortzusetzen, wurde er ärztlich erstversorgt und von einem Krankenwagen abtransportiert. Der 27-Jährige hatte in der laufenden Saison wie auch schon in den vergangenen Jahren reihenweise Siege gefeiert. Im Juli triumphierte er zum fünften Mal bei der Tour de France, in Spanien wollte er bei seiner zweiten Vuelta-Teilnahme den noch fehlenden Sieg holen.
Hier der Sturz im Video:
Nach drei Etappensiegen lag der dominierende UAE-Kapitän bereits fast vier Minuten vor seinem ersten Verfolger Enric Mas. Der Spanier wird am Sonntag als neuer Spitzenreiter an den Start der letzten Etappe der ersten Rennwoche gehen. Felix Gall hat als neuer Dritter lediglich elf Sekunden Rückstand auf den zweitplatzierten Primoz Roglic, Mas liegt etwas mehr als eine Minute vor dem im Mai beim Giro d‘Italia zu Rang zwei gefahrenen Osttiroler.
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