Rad-Drama! Pogacar stürzt und verletzt sich schwer

Nachdem Pogacar noch versucht hatte trotz mehrerer blutender Wunden wieder auf sein Rad aufzusteigen und das Rennen fortzusetzen, wurde er ärztlich erstversorgt und von einem Krankenwagen abtransportiert. Der 27-Jährige hatte in der laufenden Saison wie auch schon in den vergangenen Jahren reihenweise Siege gefeiert. Im Juli triumphierte er zum fünften Mal bei der Tour de France, in Spanien wollte er bei seiner zweiten Vuelta-Teilnahme den noch fehlenden Sieg holen.